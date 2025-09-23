ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони все ще летять. РФ вдарила вночі "Шахедами" та "Іскандерами": як відпрацювала ППО

Вівторок 23 вересня 2025 09:39
UA EN RU
Дрони все ще летять. РФ вдарила вночі "Шахедами" та "Іскандерами": як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Повітряні сили розповіли про роботу ППО цієї ночі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 23 вересня, запустила по Україні балістичні ракети та понад сотню ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

У ніч на 23 вересня, з 21:00 22 вересня, противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.

Дрони було запущено з напрямків:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллєрово;
  • Шаталово;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Гвардійське, ТОТ Криму.

Близько 60 дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Дрони все ще летять. РФ вдарила вночі &quot;Шахедами&quot; та &quot;Іскандерами&quot;: як відпрацювала ППО

Попередньо, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожі дрони типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Було зафіксовано влучання ракет та 12 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Також на північному сході фіксується нова група ворожих дронів.

Нічна атака 23 вересня

Варто нагадати, що вчора ввечері Російська Федерація атакувала територію України групами ударних "Шахедів" з різних напрямків, а також ракетами різних типів. Через це стгнал повітряної тривоги було оголошено у різних регіонах.

Наразі відомо, що росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури в Чернігові.

Під ударом знову опинилось Запоріжжя. Цього разу росіяни знову застосували авіабомби, а також дрони. У місті пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру, загинула людина.

Вчора ввечері вибухи лунали і в Одесі, за даними ДСНС було пошкоджено будівлі готелю, "Укрпошти", "Укртелекому", будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів. Відомо про жертву.

Вночі було пошкоджено інфраструктуру "Укрзалізниці", низка поїздів курсують із затримками.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо
РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує