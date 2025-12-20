Удар РФ по мосту в Одеській області: в ОВА розповіли, яка ситуація в регіоні

За його словами, рух цивільного автотранспорту мостом не зупинявся: навіть під час повітряних тривог ми організували безпечний переїзд людей, евакуацію автобусів та легкових транспортних засобів, щоб ніхто не залишився на ніч просто неба.

ДСНС, поліція, спеціальні та комунальні служби працювали над кожним маршрутом, а отже альтернативні переїзди й переправи вже організовані.

"Ми розуміли, що таке може статися, тому влада та військове командування врахували всі можливі критичні сценарії. У південних районах Одеської області сформовано двотижневий запас ліків, який постійно поповнюється і надається лікарням", - розповів глава ОВА.

Також забезпечено достатню кількість продуктів харчування та пального. В банкоматах є готівкові кошти. Пенсії доставляються людям вчасно.

"Ще вчора після першої атаки ворога я одразу набрав Прем’єр-міністра України Юлію Свириденко, якій доповів ситуацію. Було визначено чіткі першочергові заходи, що ми можемо зробити разом", - додав Кіпер.

Окрім того, обговорили ситуацію з міжнародними партнерами, підготували транзитні коридори, провели перемовини з українськими та міжнародними перевізниками.

Близько 200 пасажирів, які перебували в автобусах на напрямку Ізмаїл, були переправлені альтернативними маршрутами, щоб уникнути транспортного колапсу на кордоні.

"Міст буде відновлено, додатково зробимо альтернативні переїзди та налагодимо переправи. Може бути незручно, не так комфортно, але попри намагання ворога все буде працювати й повністю відновлено, і для цього задіяні всі сили та засоби", - зазначив глава ОВА.