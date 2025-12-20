Удар РФ по мосту в Одесской области: в ОВА рассказали, какая ситуация в регионе

Россияне непрерывно продолжают обстреливать Одесскую область, но власть делает все, чтобы люди были в безопасности, а транспорт и логистика работали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы одесской ОВА Олега Кипера.
По его словам, движение гражданского автотранспорта по мосту не останавливалось: даже во время воздушных тревог мы организовали безопасный переезд людей, эвакуацию автобусов и легковых транспортных средств, чтобы никто не остался на ночь под открытым небом.
ГСЧС, полиция, специальные и коммунальные службы работали над каждым маршрутом, а значит альтернативные переезды и переправы уже организованы.
"Мы понимали, что такое может произойти, поэтому власть и военное командование учли все возможные критические сценарии. В южных районах Одесской области сформирован двухнедельный запас лекарств, который постоянно пополняется и предоставляется больницам", - рассказал глава ОВА.
Также обеспечено достаточное количество продуктов питания и горючего. В банкоматах есть наличные средства. Пенсии доставляются людям вовремя.
"Еще вчера после первой атаки врага я сразу набрал Премьер-министра Украины Юлию Свириденко, которой доложил ситуацию. Были определены четкие первоочередные меры, которые мы можем сделать вместе", - добавил Кипер.
Кроме того, обсудили ситуацию с международными партнерами, подготовили транзитные коридоры, провели переговоры с украинскими и международными перевозчиками.
Около 200 пассажиров, которые находились в автобусах на направлении Измаил, были переправлены альтернативными маршрутами, чтобы избежать транспортного коллапса на границе.
"Мост будет восстановлен, дополнительно сделаем альтернативные переезды и наладим переправы. Может быть неудобно, не так комфортно, но несмотря на попытки врага все будет работать и полностью восстановлено, и для этого задействованы все силы и средства", - отметил глава ОВА.
Напомним, вчера, 19 декабря, российские оккупанты ударили дроном по мосту под селом Маяки Одесской области.
Беспилотник ударил по автомобилю, который двигался по мосту. В результате погибла женщина, трое ее детей были доставлены в больницу с травмами и острой реакцией на стресс.
Сегодня утром стало известно, возросло количество жертв в результате атаки РФ баллистикой на портовую инфраструктуру Одесской области. Также известно об уже 27 пострадавших.
Из-за российского удара по мосту в Маяках на пунктах пропуска на украинско-молдавской границе ввели ограничения.
Тем временем "Укрзализныця" назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева.