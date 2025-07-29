ГУР уперше застосувало FPV-дрони в морі: унікальна операція потрапила на відео
Українська розвідка вперше застосувала FPV-дрони у відкритому морі. Операція відбулась ще у вересні минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Як розповіли у ГУР, операція відбулась 11 вересня 2024 року. Тоді бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі.
На відео - ексклюзивні кадри бойової роботи розвідників.
"Завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному Морі", - розповіли у ГУР.
Окупанти зазнали втрат серед особового складу та техніки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що підрозділ ГУР МО України Group 13 поповнився новітнім морським дроном MAGURA V7 - його назвали "Конотопська відьма" - на честь культурно-благодійного проекту, в межах якого зібрали кошти на його закупівлю.
Водночас у Франції розробили морський дрон-камікадзе, який є аналогом українського Magura V5. Випробували його під час атаки на списану баржу.
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