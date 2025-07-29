ГУР уперше застосувало FPV-дрони в морі: унікальна операція потрапила на відео

Українська розвідка вперше застосувала FPV-дрони у відкритому морі. Операція відбулась ще у вересні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

"Завдяки цьому компоненту операції воїни ГУР змогли придушити вогневі засоби противника на газовидобувній платформі "Петро Годованець" у Чорному Морі", - розповіли у ГУР.

Як розповіли у ГУР, операція відбулась 11 вересня 2024 року. Тоді бійці підрозділу "Raven Group" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України вперше застосували FPV-дрони з човнів у відкритому морі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що підрозділ ГУР МО України Group 13 поповнився новітнім морським дроном MAGURA V7 - його назвали "Конотопська відьма" - на честь культурно-благодійного проекту, в межах якого зібрали кошти на його закупівлю.

Водночас у Франції розробили морський дрон-камікадзе, який є аналогом українського Magura V5. Випробували його під час атаки на списану баржу.

Читайте також, чому в ГУР росіянам радять "не розслаблятися" у Чорному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.