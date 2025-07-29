Головком ЗС Литви про інциденти з дронами: хотів би збивати над Білоруссю, але не можу

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас хотів би збивати заблукалі дрони ще над Білоруссю. Але в нього немає такої можливості.

Генерал зазначив, що через відсутність повноважень збивати дезорієнтовані дрони над Білоруссю, Литва посилить можливості з виявлення та ідентифікації дронів, щоб швидко визначати, чи існує загроза.

Також Литва хоче розширити можливості з нейтралізації безпілотників за допомогою електронних або кінетичних засобів.

Зі свого боку міністр оборони Литви Довіле Шакалене зазначила, що її країна наразі максимально швидко вчиться у сусідів та України, як протидіяти дронам.

"Усе, що можливо, ми робимо: вдосконалюємо систему спостереження за повітряним простором, особливо в частині виявлення об'єктів, що летять на малих висотах у складних погодних умовах. Ми закуповуємо спеціальні радари і плануємо наростити їхню кількість, розширити обсяги закупівель", - додала вона.

Вона також додала, що головне питання в тому, що Литва не може збити такі дрони.

"Ми повинні були дуже чітко домовитися, який ризик ми беремо на себе, знищуючи об'єкти, які потенційно не становлять загрози. Тобто оцінити рівень загрози, яка походить від цього об'єкта, і збиток від його знищення, якщо в нас не відрегульовано управління тим самим цивільним повітряним простором", - уточнила міністр.