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В Україні зникне з обігу ще одна монета

Україна, Вівторок 29 липня 2025 12:22
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В Україні зникне з обігу ще одна монета Фото: Монети 10 копійок вилучать з обігу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України планує вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Процес може розпочатися за кілька місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

"Поступове вилучення монет номіналом 10 копійок з готівкового обігу планується розпочати з 1 жовтня 2025 року", - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, також припиниться їх карбування та поповнення ними готівкового обігу. Проте ці монети і надалі залишатимуться в обігу (до прийняття рішення про їх остаточне вилучення).

Навіщо це потрібно

За даними НБУ, наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет:

  • 1,4 млрд шт. монет номіналом 50 копійок;
  • 4,1 млрд шт. монет номіналом 10 копійок.

Щороку НБУ має підтримувати обіг та підкріплювати банки і сферу торгівлі та послуг розмінними монетами. Зокрема у 2025 році заплановане карбування 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, оскільки цього потребує готівковий обіг.

"Тож, якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги", - йдеться в повідомленні.

Їх поступове вилучення з обігу дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Як відбуватимуться готівкові розрахунки

За даними НБУ, банки, як і раніше, зможуть приймати монети номіналом 10 копійок від громадян та бізнесу для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій.

Водночас, потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі.

Якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок).
В Україні зникне з обігу ще одна монета

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

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