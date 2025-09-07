UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Удар РФ по Києву: є перекриття руху, громадський транспорт рухається з обмеженнями

Фото: у Києві через обстріл РФ є перекриття руху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ вночі атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. Повідомляється, що внаслідок ворожого удару перекрито вулицю Якуба Коласа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Унаслідок нічної атаки на Київ рух транспорту на вул. Якуба Коласа перекрито", - зазначили у КМДА.

Зазначається, що рух тролейбусів маршруту № 41 затримується.

Рух автобусів маршруту № 90 здійснюється:

  • з площі Валерія Марченка до перехрестя з вул. Якуба Коласа за власною схемою, вул. Героїв Космосу – просп. Леся Курбаса, далі за власною схемою;
  • в зворотному напрямку: з вул. Григоровича-Барського до перехрестя вул. Гната Юри та Петра Корінного, вул. Героїв Космосу, далі за власною схемою.

Удар РФ по Україні

Вночі 7 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами та ракетами на міста України. Під обстрілами опинилися Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг та Кременчук.

У столиці зафіксовано влучання по житлових будинках. Вперше з лютого 2022 року під удар потрапила й будівля Кабінету міністрів. Внаслідок атаки на Київ загинули жінка та двомісячна дитина, ще понад 20 осіб отримали поранення.

У Кременчуці окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці".

Докладніше про наслідки нічного обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПоліція Києва