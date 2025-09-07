RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Удар РФ по Киеву: есть перекрытие движения, общественный транспорт движется с ограничениями

Фото: в Киеве из-за обстрелов РФ есть перекрытие движения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ ночью атаковали Киев ударными беспилотниками и ракетами. Сообщается, что в результате вражеского удара перекрыта улица Якуба Коласа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"В результате ночной атаки на Киев движение транспорта на ул. Якуба Коласа перекрыто", - отметили в КГГА.

Отмечается, что движение троллейбусов маршрута № 41 задерживается.

Движение автобусов маршрута № 90 осуществляется:

  • с площади Валерия Марченко до перекрестка с ул. Якуба Коласа по собственной схеме, ул. Героев Космоса - просп. Леся Курбаса, далее по собственной схеме;
  • в обратном направлении: с ул. Григоровича-Барского до перекрестка ул. Гната Юры и Петра Коренного, ул. Героев Космоса, далее по собственной схеме.

 

Удар РФ по Украине

Ночью 7 сентября российские войска осуществили массированную атаку дронами и ракетами на города Украины. Под обстрелами оказались Киев, Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.

В столице зафиксировано попадание по жилым домам. Впервые с февраля 2022 года под удар попало и здание Кабинета министров. В результате атаки на Киев погибли женщина и двухмесячный ребенок, еще более 20 человек получили ранения.

В Кременчуге оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Подробнее о последствиях ночного обстрела читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПолиция Киева