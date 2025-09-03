Удар РФ по Хмельниччині: стало відомо про жертву обстрілу

"На жаль, внаслідок атаки загинув чоловік, орієнтовно сорока років. Його особу встановлюють. Під час обстрілу він перебував на місці ворожого удару. Рятувальники та всі служби докладали максимальних зусиль для його оперативного пошуку, для чого було залучено службову пошукову собаку", - зазначив Тюрін.

Він також додав, що за наслідками нічної атаки підтверджено збиття двох ракет та трьох ворожих "Шахедів" у небі області. Окрім того, через пошкодження ЛЕП близько 400 абонентів у чотирьох населених пунктах лишились без світла. Енергетики працюють над ліквідацією аварії.

Зазначимо, що загиблий у Хмельницькій області - це перша жертва сьогоднішнього нічного комбінованого удару РФ по Україні.