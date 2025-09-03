RU

Удар РФ по Хмельницкой области: стало известно о жертве обстрела

Фото: войска РФ ударили по Хмельницкой области, есть жертва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня, 3 сентября, атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе и ракетами. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

"К сожалению, в результате атаки погиб мужчина, ориентировочно сорока лет. Его личность устанавливается. Во время обстрела он находился на месте вражеского удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака", - отметил Тюрин.

Он также добавил, что по результатам ночной атаки подтверждено сбитие двух ракет и трех вражеских "Шахедов" в небе области. Кроме того, из-за повреждения ЛЭП около 400 абонентов в четырех населенных пунктах остались без света. Энергетики работают над ликвидацией аварии.

Отметим, что погибший в Хмельницкой области - это первая жертва сегодняшнего ночного комбинированного удара РФ по Украине.

 

Обстрел Украины 3 сентября

Сегодня ночью, 3 сентября, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.

Так, в Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.

Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.

Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

