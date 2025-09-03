Удар РФ по Хмельницкой области: стало известно о жертве обстрела

Российские войска сегодня, 3 сентября, атаковали Хмельницкую область дронами-камикадзе и ракетами. В результате обстрела один человек погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.
"К сожалению, в результате атаки погиб мужчина, ориентировочно сорока лет. Его личность устанавливается. Во время обстрела он находился на месте вражеского удара. Спасатели и все службы прилагали максимальные усилия для его оперативного поиска, для чего была привлечена служебная поисковая собака", - отметил Тюрин.
Он также добавил, что по результатам ночной атаки подтверждено сбитие двух ракет и трех вражеских "Шахедов" в небе области. Кроме того, из-за повреждения ЛЭП около 400 абонентов в четырех населенных пунктах остались без света. Энергетики работают над ликвидацией аварии.
Отметим, что погибший в Хмельницкой области - это первая жертва сегодняшнего ночного комбинированного удара РФ по Украине.
Сегодня ночью, 3 сентября, россияне совершили очередную комбинированную атаку против Украины, используя крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации, "Калибры" и ударные беспилотники. Ряд областей подверглись ударам.
Так, в Хмельницком из-за атаки повреждены дома, учебное заведение, коммунальная инфраструктура и прочее. Также есть проблемы с электроснабжением и общественным транспортом.
Всего этой ночью россияне выпустили по Украине 502 дрона и 24 ракеты. Воздушная оборона уничтожила или подавила 451 воздушную цель.
Подробнее о последствиях комбинированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.