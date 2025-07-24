Удар ракет по Черкасах: серед поранених виявилася дитина

Комбінована атака РФ 24 липня

Росія вночі запустила безпілотники типу "Шахед" і ракети. В історичному центрі Одеси спалахнули пожежі, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.

Пізніше з'ясувалося, що загорівся ринок "Привоз", який розташований в історичному центрі міста.

Також атаці "Шахедів" піддався Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.

Ба більше, вибухи пролунали у Черкасах на тлі ракетної атаки. Раніше повідомлялося, що в місті спалахнули пожежі.

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