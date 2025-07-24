Удар ракет по Черкассам: среди раненых оказался ребенок

В Черкассах в результате ночной ракетной атаки количество пострадавших возросло до семи человек. Среди них оказался ребенок.
Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По его словам, по состоянию на утро, спасателям удалось ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.
"К сожалению, имеем семерых пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок", - сообщил он.
Бондаренко пообещал предоставить более подробную информацию позже и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Его заявление прозвучало на фоне воздушной тревоги и предупреждения от Воздушных сил Украины об угрозе применения баллистики россиянами.
Россия ночью запустила беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В историческом центре Одессы вспыхнули пожары в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города.
Позже выяснилось, что загорелся рынок "Привоз", который находится в историческом центре города.
Также атаке "Шахедов" подвергся Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.
Более того, взрывы прогремели в Черкассах на фоне ракетной атаки. Ранее сообщалось, что в городе вспыхнули пожары.
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