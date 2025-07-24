Удар ракет по Черкассам: среди раненых оказался ребенок

По его словам, по состоянию на утро, спасателям удалось ликвидировать пожары, вспыхнувшие в городе в результате ночной атаки.

"К сожалению, имеем семерых пострадавших, которые обратились за медицинской помощью, среди них - один ребенок", - сообщил он.

Бондаренко пообещал предоставить более подробную информацию позже и призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Его заявление прозвучало на фоне воздушной тревоги и предупреждения от Воздушных сил Украины об угрозе применения баллистики россиянами.