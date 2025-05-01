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Удар по промисловості: в мерії Сум розповіли про нічну російську атаку

Ілюстративне фото: в Сумах розповіли про пожежу через повітяний удар по промисловості (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Сумській територіальній громаді в результаті ворожої повітряної атаки сталася пожежа. Під удар з боку російських окупантів потрапив об'єкт промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram виконувача обов'язки. Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради Артема Кобзаря.

"Знову ворог атакував Сумщину. Пролунало приблизно вісім вибухів в одному зі старостинських округів", - розповів він на оприлюдненому в мережі відео.

Також в.о. мера Сум розповів, що за інформацією, яку надав староста - фіксуються загоряння.

Пізніше він оприлюднив нове відео, на якому було показано наслідки одного з ворожих ударів.

"Ось наслідки одного з "прильотів", це був удар по промисловості". - прокоментував Кобзар кадри.

Пізніше Кобзар розповів, що в результаті удару "Шахедами" по промисловому підприємству в одному зі старостинських округів Сум загиблих або поранених немає.

"На місці працюють усі відповідні служби", - додав він.

Довідково: у складі Сумської територіальної громади є 21 населений пункт: 1 місто (Суми) і 20 сіл у 4 старостинських округах, а саме у Піщанському, Битицькому, Великочернеччинському та Стецьківському.

Ці старостинські округи були включені 21 жовтня 2020 року до складу Сумської міської територіальної громади.

Також зазначимо, що у ніч проти 1 травня у Повітряних силах інформували про фіксацію ударних безпілотників типу "Шахед" в Сумській області, зокрема запущені російськими окупантами дрони-камікадзе рухалися у бік міста Суми.

Нічна атака дронів-камікадзе

Нагадаємо, напередодні ввечері у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу дронових атак з боку російських загарбників.

Пізно ввечері 30 квітня стало також відомо про удар БПЛА противника по Харкову, де фіксувалося влучання по АЗС, в результаті чого сталася пожежа.

Між тим під інтенсивний дроновий удар потрапило місто Одеса, у якому пролунала серія вибухів. Представники місцевої влади розповіли, що в результаті дронової атаки у місті фіксувалися пожежі, були пошкоджені цивільні об'єкти, зокрема багатоповерхівки, приватні будинки, будівля школи та супермаркету.

Крім того, вже вночі стало відомо, що через масовану атаку дронів в Одесі загинули 2 людини, відомо про 5 постраждалих.

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СумиПожежа