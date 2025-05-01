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Інтенсивна атака на Одесу: у місті багато пошкоджень, спалахнули пожежі

Одеса, Четвер 01 травня 2025 01:14
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Інтенсивна атака на Одесу: у місті багато пошкоджень, спалахнули пожежі Ілюстративне фото: в Одесі спалахнули пожежі через дронову атаку (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі в результаті ворожої масованої дронової атаки фіксуються значні пошкодження цивільної інфраструктури. Також у місті спалахнули пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків", - розповів чиновник.

Він додав, що в Одесі "в деяких місцях спалахнули пожежі".

У місті тривають роботи з ліквідації наслідків дронової атаки. Станом на зараз даних щодо можливих постраждалих нема.

"Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - розповів глава ОВА.

Інтенсивна дронова атака на Одесу

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 1 травня в Одесі пролунала серія вибухів. Фіксувався рух дронів-камікадзе ворога у бік міста з акваторії Чорного моря.

Місцевих мешканців просили залишатися в укриттях до відбою дронової атаки, яка характеризувалася як масована.

Також в моніторингових групах писали про пожежі в Одесі в результаті дронових ударів. Російські загарбники били по місту дронами-камікадзе кількома хвилями.

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Одеса Пожежа Атака дронів
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