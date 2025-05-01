Росіяни атакують Одесу "Шахедами", у місті пролунала серія вибухів

В Одесі у ніч проти 1 травня пролунало кілька вибухів на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеського міського голову Геннадія Труханова та Повітряні сили ЗСУ .

Військові близько 23:40 у середу попереджали про фіксацію руху кількох груп ударних безпілотників противника з акваторії Чорного моря у бік Одеси та Чорноморська.

Також одеситів закликали перебувати в укритті до відбою повітряної тривоги через дронову атаку.

В районі міста Одеса ближче до опівночі пролунали вибухи. Вибухи підтвердив також мер.

Він також інформував про загрозу, зокрема, для цента міста, а також для Великого фонтану та Хаджибейського району.

Міські пабліки писали про серію вибухів в Одесі. Також в моніторингових групах повідомляли про роботу ППО через ворожу атаку "Шахедів".

Оновлено: нова хвиля атаки і вибухи

О 00:17 (1 травня) у Повітряних силах розповіли про рух ударних безпілотників ворога у напрямку Одеси.

"Атака триває, в місті чутно вибухи!" - розповів мер Одеси о 00:20.

Місцеві ЗМІ пишуть про сильні вибухи в Одесі, та повідомляють про інтенсивну "Шахедну" атаку на місто.

Також одеські пабліки інформують, що в місті було чути щонайменше 12 вибухів на тлі дронової атаки.