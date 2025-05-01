Росіяни атакують Одесу "Шахедами", у місті пролунала серія вибухів
В Одесі у ніч проти 1 травня пролунало кілька вибухів на тлі ворожої повітряної атаки із застосуванням ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеського міського голову Геннадія Труханова та Повітряні сили ЗСУ.
Військові близько 23:40 у середу попереджали про фіксацію руху кількох груп ударних безпілотників противника з акваторії Чорного моря у бік Одеси та Чорноморська.
Також одеситів закликали перебувати в укритті до відбою повітряної тривоги через дронову атаку.
В районі міста Одеса ближче до опівночі пролунали вибухи. Вибухи підтвердив також мер.
Він також інформував про загрозу, зокрема, для цента міста, а також для Великого фонтану та Хаджибейського району.
Міські пабліки писали про серію вибухів в Одесі. Також в моніторингових групах повідомляли про роботу ППО через ворожу атаку "Шахедів".
Оновлено: нова хвиля атаки і вибухи
О 00:17 (1 травня) у Повітряних силах розповіли про рух ударних безпілотників ворога у напрямку Одеси.
"Атака триває, в місті чутно вибухи!" - розповів мер Одеси о 00:20.
Місцеві ЗМІ пишуть про сильні вибухи в Одесі, та повідомляють про інтенсивну "Шахедну" атаку на місто.
Також одеські пабліки інформують, що в місті було чути щонайменше 12 вибухів на тлі дронової атаки.
Як повідомлялося раніше, ввечері 30 квітня був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України для чергової повітряної атаки. Через загрозу ударів "Шахедів" у низці областей оголосили тривогу.
Пізно ввечері стало відомо про удар БПЛА противника по Харкову, де фіксувалося влучання по АЗС, в результаті чого сталася пожежа.
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