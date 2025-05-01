Показано наслідки обстрілу Одеси: є жертви і поранені, пошкоджені багатоповерхівки і школа

В Одесі в результаті російської повітряної атаки напередодні ввечері загинули дві людини, ще п'ять осіб отримали поранення. Через удар дронів пошкоджені багатоповерхівки, супермаркет, школа.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та Одеського міського голову Геннадія Труханова .

"Через ворожу атаку пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В деяких місцях спалахнули пожежі, які ліквідовують наші рятувальники. Внаслідок удару двоє людей загинуло, ще пʼятеро зазнали поранень", - повідомив чиновник у своєму Telegram-каналі.

Керівник ОВА додав, що медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

"Ліквідація наслідків удару триває. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги", - йдеться в заяві Кіпера

Крім того, він показав кадри наслідків ворожих дронових ударів по Одесі у ніч проти 1 травня.

Наслідки ударів дронами-камікадзе по Одесі (фото: t.me/odeskaODA)

Своєю чергою одеський мер розповів, що у місті після повітряної атаки надходять повідомлення про постраждалих. За словами Труханова, вже госпіталізовано трьох людей.

Міський голова повідомив, що у різних районах Одеси було пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

"Спалахнули пожежі, надходять повідомлення про постраждалих. Літня пара, яка проживала на верхньому поверсі будинку разом із вівчаркою Джеком, не виходить на звʼязок. Їхні діти повідомили про відсутність контакту", - поінформував мер Одеси.

Також він розповів, що будівля школи зазнала "незначних пошкоджень - вибито чотири вікна".

"Наразі вона відкрита для всіх, хто потребує підтримки, а також там наллють гарячий чай, щоб зігрітися. На місцях розгортаються намети для додаткової допомоги", - повідомив мер Одеси, та оприлюднив у своєму Telegram фото наслідків дронової атаки на місто.

Наслідки інтенсивної атаки дронів на Одесу (фото: t.me/truonline)