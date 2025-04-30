Росія атакує Україну "Шахедами": у яких областях оголошено тривогу
Російська Федерація ввечері середи, 30 квітня, запустила по території України декілька груп ударних дронів. Повітряну тривогу оголошено у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 19:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. Пізніше стало відомо, що безпілотники рухались і у Чернігівській області з східного напрямку.
Станом на 22:30 ворожі дрони помічено:
- БпЛА на сході Сумщини, курс південно-західний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс південно-західний;
- БпЛА на заході Полтавщини, курс західний;
- БпЛА на Черкащині, курс південно-західний.
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
Де оголошено тривогу
Дронові атаки РФ
Нагадаємо, у понеділок ввечері, 28 квітня, росіяни знову запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Також російська армія в ніч на 30 квітня атакувала Україну понад сотнею дронів. Головним напрямком удару ворога були Харків та Дніпро.
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