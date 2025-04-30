Росія атакує Україну "Шахедами": у яких областях оголошено тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони було помічено ще близько 19:00. Росіяни запустили декілька груп у напрямку Сумської області. Пізніше стало відомо, що безпілотники рухались і у Чернігівській області з східного напрямку.

Станом на 22:30 ворожі дрони помічено:

БпЛА на сході Сумщини, курс південно-західний;

БпЛА на сході Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА на заході Полтавщини, курс західний;

БпЛА на Черкащині, курс південно-західний.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу