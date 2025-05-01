Удар по промышленности: в мэрии Сум рассказали о ночной российской атаке

"Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало примерно восемь взрывов в одном из старостинских округов", - рассказал он на обнародованном в сети видео.

Также и.о. мэра Сум рассказал, что по информации, которую предоставил староста - фиксируются возгорания.

Позже он обнародовал новое видео, на котором были показаны последствия одного из вражеских ударов.

"Вот последствия одного из "прилетов", это был удар по промышленности". - прокомментировал Кобзарь кадры.

Позже Кобзарь рассказал, что в результате удара "Шахедами" по промышленному предприятию в одном из старостинских округов Сум погибших или раненых нет.

"На месте работают все соответствующие службы", - добавил он.

Справка: в составе Сумской территориальной общины есть 21 населенный пункт: 1 город (Сумы) и 20 сел в 4 старостинских округах, а именно в Песчанском, Битицком, Великочернеччинском и Стецковском.

Эти старостинские округа были включены 21 октября 2020 года в состав Сумской городской территориальной общины.

Также отметим, что в ночь на 1 мая в Воздушных силах информировали о фиксации ударных беспилотников типа "Шахед" в Сумской области, в частности запущенные российскими оккупантами дроны-камикадзе двигались в сторону города Сумы.