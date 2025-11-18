Удар по порту Новоросійська. Reuters розповіло про нові наслідки української атаки

Удар по "Шесхарісу"

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. В результаті було пошкоджено портову інфраструктуру в місті та нафтовий термінал "Шесхаріс".

Згодом стало відомо, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті ввели режим надзвичайної ситуації.

Через удар по Новоросійську світові ціни на нафту зросли на 3%, а загалом український удар зупинив 2% постачання світового обсягу нафти.

У неділю, 16 листопада, порт Новоросійськ відновив роботу після атаки українських дронів та ракет на нафтовий термінал "Шесхаріс".