Удар по порту Новороссийска. Reuters рассказало о новых последствиях украинской атаки

Удар по "Шесхарису"

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. В результате была повреждена портовая инфраструктура в городе и нефтяной терминал "Шесхарис".

Впоследствии стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из-за удара по Новороссийску мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.

В воскресенье, 16 ноября, порт Новороссийск возобновил работу после атаки украинских дронов и ракет на нефтяной терминал "Шесхарис".