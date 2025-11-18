RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Удар по порту Новороссийска. Reuters рассказало о новых последствиях украинской атаки

Иллюстративное фото: Новороссийск отгружает нефть, однако отстает от графика (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Загрузка нефти в российском порту Новороссийск на два-три дня отстает от графика. Причина заключается в повреждениях, нанесенных украинскими дронами, которые ограничили пропускную способность ключевого причала терминала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украинская атака на нефтяной порт "Шесхарис" в Новороссийске повредила причалы 1 и 1А, которые обслуживают крупные танкеры Suezmax дедвейтом 140 000 тонн.

"Загрузка танкеров класса Suezmax была перенесена на причал 1А. Причал 1 все еще не работает", - сообщил изданию осведомленный источник.

По его словам, это затруднит порту немедленное возмещение потерянных дней загрузки и возвращение к графику.

Источники Reuters в отрасли сообщили, что порт сможет наверстать отставание до конца ноября, если штормы не помешают загрузке.

В понедельник, 17 ноября, Кремль сообщил, что Россия имеет возможности быстро справиться с последствиями атаки и возобновить экспортную деятельность.

При этом один из трейдеров рассказал, что экспорт казахстанской нефти, которая транзитом проходит через Новороссийск, также может задержаться на 1-2 дня.

 

Удар по "Шесхарису"

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 14 ноября нанесли удар по пункту базирования кораблей ВМФ России "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. В результате была повреждена портовая инфраструктура в городе и нефтяной терминал "Шесхарис".

Впоследствии стало известно, что Новороссийский порт срочно остановил экспорт нефти после ночной атаки дронов. В самом городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из-за удара по Новороссийску мировые цены на нефть выросли на 3%, а в целом украинский удар остановил 2% поставок мирового объема нефти.

В воскресенье, 16 ноября, порт Новороссийск возобновил работу после атаки украинских дронов и ракет на нефтяной терминал "Шесхарис".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНафтаДрони