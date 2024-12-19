Удар мести: Израиль атаковал позиции хуситов в Йемене

Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям хуситов в Йемене. Причиной стал ряд атак боевиков дронами, а также ракетный удар по стране этой ночью.

Согласно заявлению ЦАХАЛа, объекты на западном побережье и в глубине Йемена, по которым ударила израильская авиация, "использовались силами хуситов для своих военных операций".

"Атаки на эти цели наносят ущерб террористическим властям, предотвращая использование инфраструктуры в военных и террористических целях, в частности для переброски иранского оружия в регион", - отметили военные.

Израильские военные также заявили, что "под руководством и при финансировании Ирана", хуситы в течение последнего года действовали вместе с другими боевиками, чтобы напасть на Израиль, "подорвать региональную стабильность и нарушить глобальное судоходство".

Грозное предупреждение

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с предупреждением лидерам хуситов после ночных израильских ударов по Йемену.

"Длинная рука Израиля дотянется до вас. Тот, кто поднимет руку, получит ее отрубленной. Кто ударит (нас), тот будет поражен многократно", - сказал он.

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари подтвердил, что целями "точных ударов" были "порты и энергетическая инфраструктура" в подконтрольной повстанцам столице Сане, которые хуситы использовали для "своих военных действий".

"С их нападениями на международные суда и маршруты в Красном море и других местах, хуситы стали глобальной угрозой. Кто стоит за хуситами? Иран", - сказал он в англоязычном видеообращении и пообещал, что военные "будут действовать против любого на Ближнем Востоке", кто будет угрожать Израилю.