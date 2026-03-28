Удар по пологовому та житлових будинках: ворог атакував Одесу - перші подробиці

У ніч на 28 березня Росія знову завдала удару по Одесі. За допомогою безпілотників ворог атакував цивільну інфраструктуру міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.
Місцева влада повідомила про новий удар по цивільній інфраструктурі Одеси, в результаті якого зафіксовано руйнування і постраждалих.
Лисак повідомив, що ворог знову атакував об'єкти цивільної інфраструктури. У Приморському районі зафіксовано влучання в дах будівлі пологового будинку.
За попередніми даними, персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття, що дало змогу уникнути важчих наслідків і жертв.
Унаслідок атаки частково зруйновано перекриття між четвертим і п'ятим поверхами багатоповерхового будинку. Вибуховою хвилею вибито вікна в житлових будинках у різних частинах району, що призвело до додаткових пошкоджень.
Крім того, у приватному секторі виникли пожежі в житлових будинках. Рятувальні служби працюють на місці для ліквідації наслідків.
За попередньою інформацією, поранення дістали четверо людей. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадуємо, що 27 березня російські війська атакували Кривий Ріг дронамі-камікадзе типу "Шахед", завдавши ударів по енергетичній та промисловій інфраструктурі, а також житловим районам.
Зазначимо, що внаслідок удару українських безпілотників по Киришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області РФ зафіксовано пошкодження ключових виробничих потужностей, зокрема установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 і ЕЛОУ-АВТ-6, а також об'єктів із випуску бітуму, гідроочищення і газофракціонування.