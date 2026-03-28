Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Удар по роддому и жилым домам: враг атаковал Одессу - первые подробности

03:20 28.03.2026 Сб
2 мин
На момент публикации материала, мониторинговые каналы фиксируют накопления беспилотников в акватории Черного моря
aimg Никончук Анастасия
Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSODE)

В ночь на 28 марта Россия снова нанесла удар по Одессе. При помощи беспилотников враг атаковал гражданскую инфраструктуру города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

Местные власти сообщили о новом ударе по гражданской инфраструктуре Одесс результате которого зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Удар по роддому в Приморском районе

Лысак сообщил, что враг вновь атаковал объекты гражданской инфраструктуры. В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания родильного дома.

По предварительным данным, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие, что позволило избежать более тяжелых последствий и жертв.

Повреждения жилых домов

В результате атаки частично разрушено перекрытие между четвертым и пятым этажами многоэтажного дома. Взрывной волной выбиты окна в жилых зданиях в разных частях района, что привело к дополнительным повреждениям.

Пожары в частном секторе

Кроме того, в частном секторе возникли пожары в жилых домах. Спасательные службы работают на месте для ликвидации последствий.

Есть пострадавшие

По предварительной информации, ранения получили четыре человека. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напоминаем, что 27 марта российские войска атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе типа "Шахед", нанеся удары по энергетической и промышленной инфраструктуре, а также жилым районам.

Отметим, что в результате удара украинских беспилотников по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области РФ зафиксированы повреждения ключевых производственных мощностей, в том числе установок первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также объектов по выпуску битума, гидроочистки и газофракционирования.

