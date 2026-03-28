Удар по роддому и жилым домам: враг атаковал Одессу - первые подробности

Местные власти сообщили о новом ударе по гражданской инфраструктуре Одесс результате которого зафиксированы разрушения и пострадавшие.

Удар по роддому в Приморском районе

Лысак сообщил, что враг вновь атаковал объекты гражданской инфраструктуры. В Приморском районе зафиксировано попадание в крышу здания родильного дома.

По предварительным данным, персонал и пациентки успели спуститься в укрытие, что позволило избежать более тяжелых последствий и жертв.

Повреждения жилых домов

В результате атаки частично разрушено перекрытие между четвертым и пятым этажами многоэтажного дома. Взрывной волной выбиты окна в жилых зданиях в разных частях района, что привело к дополнительным повреждениям.

Пожары в частном секторе

Кроме того, в частном секторе возникли пожары в жилых домах. Спасательные службы работают на месте для ликвидации последствий.

Есть пострадавшие

По предварительной информации, ранения получили четыре человека. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.