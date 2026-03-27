Кривий Ріг під атакою: росіяни вдарили по енергетиці та житловому сектору

Російські окупанти атакували Кривий Ріг "Шахедами". Ворог цілилися по енергетиці та житловому сектору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула в Telegram .

Як зазначив Вілкул, у місті на тлі атаки "Шахедів" пролунали вибухи.

"Ворог атакував промислову та енергетичну інфраструктуру. Є влучання і в житловому секторі", - сказав він.

За його словами, вже почалися аварійно-рятувальні операції.

Атака на Кривий Ріг 23 березня

Нагадаємо, Росія систематично атакує Дніпропетровську область, використовуючи ракети та ударні безпілотники. Кривий Ріг регулярно стає ціллю ворога.

Під час попередніх масованих атак окупанти неодноразово цілилися в житлову забудову та об'єкти критичної інфраструктури міста, що призводило до руйнувань і жертв серед цивільного населення.

23 березня росіяни атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа розповів, що внаслідок атаки поранення дістали двоє людей. Також почалася пожежа.