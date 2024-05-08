Удар по Одесі шрапнеллю: в лікарні помер один із постраждалих

В лікарні помер чоловік 2001 року народження, за життя якого лікарі увесь цей час боролись.

Обстріл Одеси 29 квітня

29 квітня російські терористи завдали ракетного удару по Одесі. Під час обстрілу також почалась пожежа у палаці студентів. На вечір того ж дня було відомо про 4 загиблих й 32 поранених, але кількість жертв продовжувала зростати.

Як розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, під час удару ворог застосував проти міста ракету зі шрапнеллю.

1 травня в лікарні помер ще один постраждалий від ворожого удару. Тоді ж кількість жертв зросла до 6.

Усі подробиці терористичного удару по Одесі - у матеріалі РБК-Україна.