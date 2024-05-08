Удар по Одесі шрапнеллю: в лікарні помер один із постраждалих

Кількість жертв ворожого удару по Одесі, 29 квітня, зросла до 7. В лікарні помер один із постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міської ради Одеси.
В лікарні помер чоловік 2001 року народження, за життя якого лікарі увесь цей час боролись.
29 квітня російські терористи завдали ракетного удару по Одесі. Під час обстрілу також почалась пожежа у палаці студентів. На вечір того ж дня було відомо про 4 загиблих й 32 поранених, але кількість жертв продовжувала зростати.
Як розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук, під час удару ворог застосував проти міста ракету зі шрапнеллю.
1 травня в лікарні помер ще один постраждалий від ворожого удару. Тоді ж кількість жертв зросла до 6.
Усі подробиці терористичного удару по Одесі - у матеріалі РБК-Україна.
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