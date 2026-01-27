Удар по Одесі: кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб

Повідомляється, що нічна атака ударних безпілотників призвела до масштабних руйнувань в Одесі, зачепивши житлову забудову і соціальну інфраструктуру, а кількість постраждалих перевищила два десятки осіб. На момент публікації матеріалу про жертви терористичної атаки росіян не повідомляють.

Масштабна атака дронів по Одесі

У ніч на місто було здійснено масовану атаку ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури, багатоквартирних житлових будинків, дитячого садка, магазину та будівельного майданчика. Удари припали на кілька локацій, що призвело до значних руйнувань і пожеж.

Постраждалі та робота екстрених служб

За офіційною інформацією, внаслідок атаки постраждали 22 людини. Із них 14 дістали травми легкого ступеня тяжкості й були оглянуті медиками на місці. Іншим знадобилася додаткова медична допомога. Усі екстрені служби розпочали роботу одразу після перших повідомлень про влучання та продовжують ліквідацію наслідків від нічних годин.

Допомога жителям і відновлення

На місцях розгорнуто оперативні штаби, які координують надання допомоги постраждалим. Співробітники комунальних служб займаються усуненням пошкоджень і забезпеченням безпеки територій.

Мешканцям зруйнованих будинків допомагають з оформленням документів для отримання компенсацій за державною програмою "єВідновлення", а також за рахунок коштів міського бюджету. Усім постраждалим надається необхідна підтримка, інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.