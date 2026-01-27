Удар по Одесі: кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб

У ніч на 27 січня ворог обстріляв Одесу. Під удар потрапили житлові будинки практично в самому центрі міста - у Хаджибейському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.
Повідомляється, що нічна атака ударних безпілотників призвела до масштабних руйнувань в Одесі, зачепивши житлову забудову і соціальну інфраструктуру, а кількість постраждалих перевищила два десятки осіб. На момент публікації матеріалу про жертви терористичної атаки росіян не повідомляють.
У ніч на місто було здійснено масовану атаку ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження об'єкта інфраструктури, багатоквартирних житлових будинків, дитячого садка, магазину та будівельного майданчика. Удари припали на кілька локацій, що призвело до значних руйнувань і пожеж.
За офіційною інформацією, внаслідок атаки постраждали 22 людини. Із них 14 дістали травми легкого ступеня тяжкості й були оглянуті медиками на місці. Іншим знадобилася додаткова медична допомога. Усі екстрені служби розпочали роботу одразу після перших повідомлень про влучання та продовжують ліквідацію наслідків від нічних годин.
На місцях розгорнуто оперативні штаби, які координують надання допомоги постраждалим. Співробітники комунальних служб займаються усуненням пошкоджень і забезпеченням безпеки територій.
Мешканцям зруйнованих будинків допомагають з оформленням документів для отримання компенсацій за державною програмою "єВідновлення", а також за рахунок коштів міського бюджету. Усім постраждалим надається необхідна підтримка, інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.
Нагадуємо, що 26 січня, російські війська завдали ракетного удару по Харкову та області, внаслідок чого було зафіксовано знеструмлення та постраждалих. За попередніми даними, у самому Харкові поранення дістали двоє людей, також пошкоджено житлові багатоповерхові будинки та навчальні заклади в Індустріальному районі міста.
Обстріл зачепив і об'єкти критичної інфраструктури області, через що без електропостачання залишилися низка населених пунктів, включно з Чугуєвом. У місті та передмістях спостерігалися перебої з водою, опаленням та електроенергією, тимчасово зупинявся рух поїздів метро на окремих лініях, а робота електротранспорту була частково замінена автобусними маршрутами.
Зазначимо, що 26 січня, російський ударний дрон типу "Шахед" влучив у багатоповерховий житловий будинок у Кривому Розі, після чого на місці розпочалася ліквідація наслідків атаки: пожежу оперативно загасили, мешканців евакуювали, для постраждалих організували штаб допомоги та тимчасове розселення.
При цьому, за уточненими даними, обійшлося без жертв, оскільки в пошкоджених квартирах у момент удару нікого не було, хоча в будинку і сусідніх будівлях зафіксовано значні руйнування і вибиті вікна.