Харків та область під ракетною атакою: перебої зі світлом, є постраждалі

Сьогодні, 26 січня, росіяни завдали ракетного удару по Харкову та області. Після обстрілу зафіксовані знеструмлення, одна людина постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігоря Терехова, допис глави ОДА Олега Синєгубова та голови Чугуєва Галини Мінаєвої в Telegram .

Згідно з попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару в Харкові одна людина постраждала. Трохи пізніше міський голова додав, що стало відомо про другого постраждалого.

Терехов зазначив, що ворожий обстріл пошкодив житлові багатоповерхівки та школи в Індустріальному районі міста.

Знеструмлення після удару

Крім того, ворожий обстріл об'єктів критичної інфраструктури Харківщини залишив без світла низку населених пунктів, в тому числі й Чугуїв.

"Про подальший розвиток ситуації інформація буде надана після того, як енергетики детально встановлять масштаби пошкоджень", - розповіла Мінаєва.

Тимчасові перебої у русі метро

Також Харківський метрополітен повідомив, що з технічних причин було тимчасово призупинено рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями.