Одеса під обстрілом ворога: є постраждалі та руйнування

Одеса, Вівторок 27 січня 2026 03:32
Одеса під обстрілом ворога: є постраждалі та руйнування Фото: ДСНС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 27 січня Росія продовжила обстріл мирних українських міст, і цього разу наліт ударних дронів стався на Одесу та Одеську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака в мережі Telegram.

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки по Одесі зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків, а також території будівельного майданчика.

За попередньою інформацією, поранення отримала жінка - її з осколковими травмами доправили до медичного закладу, де їй надають допомогу. Ще одну жінку вдалося деблокувати з пошкодженого приміщення, її стан оцінюють як стабільний, загрози життю немає.

Також відомо, що в районі влучання дрона в прилеглих житлових будинках повилітали вікна.

У місцевих групах і пабліках очевидці повідомляють, що в деяких мікрорайонах Одеси зникла електрика.

Удари по Україні: що відомо

Унаслідок ракетного удару по Харкову та області, завданого 26 січня, було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням, є постраждалі. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов і голова Чугуєва Галина Мінаєва в Telegram.

За попередніми даними, у Харкові внаслідок обстрілу постраждала одна людина, пізніше стало відомо ще про одного пораненого. В Індустріальному районі міста пошкоджено житлові багатоповерхові будинки та школи, місцеві жителі повідомляють про перебої з водою, електроенергією та опаленням.

Також через технічні причини тимчасово призупинявся рух поїздів по Салтівській та Олексіївській лініях метрополітену, а станція "Академіка Павлова" була закрита для пасажирів.

У Харківській області внаслідок ударів по об'єктах критичної інфраструктури без світла залишилися кілька населених пунктів, включно з Чугуєвом; масштаби пошкоджень уточнюються.

Нагадуємо, що в Кривому Розі продовжують усувати наслідки удару ворожого дрона по житловому будинку: безпілотник типу "Шахед" влучив у багатоповерхівку, після чого розгорнули пункти допомоги для мешканців та організували тимчасове розселення постраждалих через низьку температуру повітря.

