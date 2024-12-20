Удар по Новошахтинському НПЗ і втрати Росії серед мобілізованих: новини за 19 грудня

Українські захисники завдали удару по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області. Тим часом у Головному управлінні розвідки назвали втрати Росії серед мобілізованих.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 19 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

Комбінована атака: як Україні вдалося вразити великий НПЗ під Ростовом

У ніч на 19 грудня було завдано комбінованого ракетно-дронового удару по "Новошахтинському заводу нафтопродуктів" у Ростовській області РФ. Це була спільна операція Військово-морських сил ЗСУ та СБУ.

За даними джерела, спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили "вікно можливостей" для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ і ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

Розвідка розкрила, скільки мобілізованих росіян загинули на війні проти України

Росія втратила на війні проти України понад 98 тисяч мобілізованих. Найбільших втрат зазнало угруповання "Центр", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У розвідці підкреслили, що такими є підрахунки самих окупантів.

Путін знову погрожує "Орєшніком": що придумав цього разу

Російська ракета "Орєшнік" є "настільки досконалою зброєю", що її нібито "неможливо" перехопити, навіть використовуючи найсучасніші західні системи ППО, заявив російський диктатор Володимир Путін.

Він також запропонував провести так звану "високотехнологічну дуель", закликавши Захід розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету.

Командувач ВМС анонсував нові удари по вишках біля Криму

Удари по газовидобувних платформах біля Криму будуть продовжені. Вишки в Чорному морі є важливим пунктом спостереження для окупантів, зазначив командувач Військово-морських сил України, віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

Зеленський хоче участі Європи в переговорах про мир із Росією

Америка і Європа мають бути за столом переговорів про мир із Росією. Україна, як і ЄС, має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи - у єдності, зазначив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, всі розуміють, що новообраний президент США Дональд Трамп після інавгурації збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни.

Суд відправив голову КРАІЛ Рудого в СІЗО

Суд обрав запобіжний захід для голови Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого. Він перебуватиме в СІЗО до 4 лютого 2025 року.