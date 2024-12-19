Суд відправив голову КРАІЛ Рудого у СІЗО

Суд обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла спікер Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

За її словами, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Рудому у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Згідно з рішенням суду він перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.

Нагадаємо, декілька днів тому Рудого затримали співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора. Його підозрюють у сприянні роботі російського онлайн-казино в Україні та незаконному зберіганні наркотиків.

Правоохоронці вилучили у нього під час обшуків кокаїн у великій кількості.

За інформацією джерел РБК-Україна, він міг підтримувати в Україні діяльність онлайн-казино Pin-Up, власником якого є росіяни.