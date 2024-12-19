ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Суд відправив голову КРАІЛ Рудого у СІЗО

Четвер 19 грудня 2024 20:48
UA EN RU
Суд відправив голову КРАІЛ Рудого у СІЗО Фото: Іван Рудий (facebook com ivan rudy 56)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла спікер Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.

За її словами, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Рудому у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Згідно з рішенням суду він перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року.

Нагадаємо, декілька днів тому Рудого затримали співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора. Його підозрюють у сприянні роботі російського онлайн-казино в Україні та незаконному зберіганні наркотиків.

Правоохоронці вилучили у нього під час обшуків кокаїн у великій кількості.

За інформацією джерел РБК-Україна, він міг підтримувати в Україні діяльність онлайн-казино Pin-Up, власником якого є росіяни.

Варто також нагадати, що у квітні цього року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО, яким діяльність онлайн-казино в Україні обмежили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Суд Казино
NEWS
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс