Командувач ВМС анонсував нові удари по вишках біля Криму

Операція щодо газовидобувних платформ біля Криму буде продовжена. Вишки у Чорному морі є важливим пунктом спостереження для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Військово-морських сил України, віцеадмірала Олексія Неїжпапу в інтерв'ю АрміяInform.

Він зазначив, що атаку на вишки ретельно готували, операція буде продовжена.

"Ми не можемо дозволяти противнику мати обізнаність на морі, не можемо дозволити слідкувати за нашими цивільними чи військовими кораблями і взагалі розуміти обстановку", - сказав Неїжпапа.

За його словами, удари по вишках завдались не лише морськими дронами, але й іншими видами озброєння.

"Нам відомо, що ворог там залишив спецпризначенців, але вони обмежені логістично, тому мають забезпечення лише повітряним шляхом із залученням вертольотів. Ми й надалі будемо працювати по таких вишках", - наголосив командувач ВМС.