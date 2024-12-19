Зеленський хоче участі Європи у переговорах про мир з Росією

Америка та Європа мають бути за столом переговорів про мир з Росією. Україна, як і ЄС, має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи - у єдності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Нам потрібна скоординована робота заради тривалого миру, а не просто призупинення бойових дій, якого прагне Путін, щоб виграти час. Ми маємо підштовхнути Москву до справжнього, стійкого й гарантованого миру," - розповів Зеленський.

За його словами, всі розуміють, що новообраний президент США Дональд Трамп після інавгурації збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни. І потім буде все залежати від того, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом.

Зеленський вважає, що для України важливо працювати разом. Щоб Китай, Індія, Саудівська Аравія, Бразилія та інші партнери з Глобального Півдня не лише поважали територіальну цілісність України, а й використовували свій вплив на Росію, коли це необхідно.

"Ми просимо Європу приділяти більше уваги ролі цих країн, оскільки вони можуть підштовхнути Росію до поваги принципів територіальної цілісності, що відповідатиме їхнім власним інтересам і сприятиме наближенню миру", - сказав президент.

На його думку, Європа й Америка здатні наблизити завершення війни, справедливий та надійний мир. Однак для того, щоб Сполучені Штати могли застосовувати максимальний тиск, Європа повинна зайняти чітку позицію.

Зеленський навів сім прикладів того, що змусить Росію визнати необхідність миру:

перше: геополітична ясність для України та Європи - запрошення України приєднатися до НАТО;

друге: чіткий прогрес у питанні членства України в ЄС;

третє: посилення нашої оборони обіцяними озброєннями та системами ППО, а також термінове оснащення бригад;

четверте: збільшення інвестицій у виробництво зброї в Україні та Європі для нарощування потенціалу;

п'яте: збереження та посилення санкцій проти Росії аж до досягнення повноцінного, тривалого миру;

шосте: активніше використання заморожених російських активів для підтримки мирних зусиль;

сьоме: соціальна стійкість - допомога Україні у відбудові шкіл, лікарень, енергетичної інфраструктури для забезпечення нормального життя. Це є доказом провалу війни Росії.

Розмови про переговори України та РФ

Західні партнери України останнім часом почали все частіше порушувати питання щодо можливих переговорів між Україною та Росією. Ця тема стала особливо актуальною після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки.

Однак зауважимо, що наразі Україна та Росія не ведуть мирних переговорів.