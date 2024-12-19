Розвідка розкрила, скільки мобілізованих росіян загинули на війні проти України
Росія втратила на війні проти України понад 98 тисяч мобілізованих. Найбільших втрат зазнало угруповування "Центр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Як зазначає розвідка, у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата. Це підрахунки самих окупантів.
Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали:
- угруповання військ "Центр" ЗС РФ - 21 710 окупантів;
- угруповання військ "Запад" - 20 155 окупантів;
- угруповання військ "Восток" - 16 770 окупантів;
- угруповання військ "Юг" - 16 465 окупантів;
- угруповання військ "Днєпр" - 10 449 окупантів;
- угруповання військ у Запорізькій області - 10 120 окупантів;
- угруповання військ "Сєвєр" - 2972 окупанти.
Українська розвідка наголошує, що вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора.
Загальні втрати армії РФ
Варто зазначити, що російський режим приховує втрати своїх військ на війні проти України. Також замовчуються втрати серед ПВК, які беруть участь у бойових діях, а також інших воєнізованих формувань.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни втратила вже понад 768 тисяч солдатів. При цьому російські опозиційні ЗМІ повідомляють про великі втрати серед офіцерів російської армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.