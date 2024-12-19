Розвідка розкрила, скільки мобілізованих росіян загинули на війні проти України

Фото: у ГУР розповіли, скільки мобілізованих росіян загинули на війні (Getty Images)

Росія втратила на війні проти України понад 98 тисяч мобілізованих. Найбільших втрат зазнало угруповування "Центр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

Як зазначає розвідка, у період з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата. Це підрахунки самих окупантів. Найбільших втрат серед мобілізованих зазнали: угруповання військ "Центр" ЗС РФ - 21 710 окупантів;

угруповання військ "Запад" - 20 155 окупантів;

угруповання військ "Восток" - 16 770 окупантів;

угруповання військ "Юг" - 16 465 окупантів;

угруповання військ "Днєпр" - 10 449 окупантів;

угруповання військ у Запорізькій області - 10 120 окупантів;

угруповання військ "Сєвєр" - 2972 окупанти. Українська розвідка наголошує, що вказана статистика не враховує втрати російських загарбників з-поміж контрактників, строковиків, найманців та інших регулярних формувань агресора.