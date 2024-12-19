Путін знову погрожує "Орєшніком": що придумав цього разу

Російська ракета "Орєшнік" є "настільки досконалою зброєю", що її нібито "неможливо" перехопити, навіть використовуючи найсучасніші західні системи ППО.

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час "Прямої лінії", повідомляє РБК-Україна .

Він також запропонував провести так звану "високотехнологічну дуель", закликавши Захід розташувати системи протиповітряної оборони в Києві, щоб спробувати перехопити російську ракету.

"Ми до такого експерименту готові. Чи готова інша сторона?" - заявив Путін.

За його словами, проведення такого "експерименту" було б Росії "цікавим".

Він також зробив чергову спробу виправдати війну проти України, заявивши, що в країні нібито "є багато людей", які підтримують "звільнення" від так званого "нацистського режиму".

Окрім того, Путін порівняв російські системи ППО С-400 із американськими THAAD, назвавши останні "слабшими". Він натякнув, що навіть у разі постачання США цих систем Україні Росія продовжуватиме "загрожувати" своїми технологіями.

Що відомо про "Орєшнік"

Нагадаємо, що 21 листопада Росія вперше за час повномасштабної війни запустила ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Тоді російський диктатор Володимир Путін визнав, що таким чином РФ провела випробування цього типу озброєння.

До того ж, пізніше стало відомо про нібито розміщення цього типу озброєння в Білорусі.

У Центрі протидії дезінформації назвали цю інформацію "страшилками". Зокрема очільник ЦПД Андрія Коваленко зазначив, що всі розмови про менший час підльоту - це інформація операція росіян проти українців та громадян Європи.

За його словами, для систем ППО швидкість російської ракети ролі не грає.