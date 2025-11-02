Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії, - Плетенчук

Удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії, адже пошкодження стратегічних об’єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на довіру компаній до російських портів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.
За словами Плетенчука, окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, задіяних у процесі відвантаження, інцидент вплине і на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.
"Окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків, які задіяні у відвантаженні, буде реакція серед компаній, які відвантажуються та заповнюються там. Це і підняття страхових внесків, і, в принципі, відіб’є у багатьох бажання заходити в ці порти", - зазначив Плетенчук.
Він додав, що для Росії ці порти мають стратегічне значення, адже саме через них проходило до 20% експорту сирої нафти.
Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край).
Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.
Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.
Як пояснив згодом Генштаб ЗСУ, у ніч на 1 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї Росії.