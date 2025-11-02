Удар по нефтетерминалу в Туапсе будет иметь долгосрочные последствия для России, - Плетенчук

По словам Плетенчука, кроме непосредственного поражения технологических цепочек, задействованных в процессе отгрузки, инцидент повлияет и на деловую активность компаний, пользующихся этими мощностями.

"Кроме непосредственного поражения технологических цепочек, которые задействованы в отгрузке, будет реакция среди компаний, которые отгружаются и заполняются там. Это и поднятие страховых взносов, и, в принципе, отобьет у многих желание заходить в эти порты", - отметил Плетенчук.

Он добавил, что для России эти порты имеют стратегическое значение, ведь именно через них проходило до 20% экспорта сырой нефти.