Удар по нафтопроводу "Дружба" не впливає на Угорщину та Словаччину, - Єврокомісія

Так, попри скарги Угорщини на нібито припинення постачань нафти, в Єврокомісії вважають, що це не відповідає дійсності. Щобільше, в ЄС "не мають інформації" про те, хто саме атакував нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" на території Росії.

"Ми підтримуємо контакти з угорськими та словацькими органами влади, і, що важливо, призупинення не впливає на безпеку постачання, яка завжди є пріоритетом для Європейської комісії", - сказала вона.