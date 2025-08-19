Удар по нефтепроводу "Дружба" не влияет на Венгрию и Словакию, - Еврокомиссия

Так, несмотря на жалобы Венгрии на якобы прекращение поставок нефти, в Еврокомиссии считают, что это не соответствует действительности. Более того, в ЕС "не имеют информации" о том, кто именно атаковал нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" на территории России.

"Мы поддерживаем контакты с венгерскими и словацкими органами власти, и, что важно, приостановление не влияет на безопасность поставок, которая всегда является приоритетом для Европейской комиссии", - сказала она.