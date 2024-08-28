Україна уразила нафтобазу в Ростовській області, яка забезпечує окупантів, - джерела

ГУР МО разом з ССО ЗСУ вразили російську нафтобазу "Атлас" у Ростовській області неподалік міста Каменськ-Шахтинський. Цей об'єкт забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбах.

Співрозмовники видання зазначили, що даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Тим часом, як повідомляють очевидці, на даний час триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

Що відомо про нафтобазу "Атлас" у Ростовській області

ФДКУ "Комбінат "Атлас" управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ. Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони Росії та росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020".

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи - автомобільний, залізничний і трубопровідний.