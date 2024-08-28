На Рязанській ДРЕС почалася сильна пожежа, очевидці повідомляли про вибух (відео)
28 серпня на Рязанській ДРЕС сталася пожежа. Їй, за даними очевидців, передував вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Readovka.
"Займання сталося на електростанції в Новомичуринську Пронського району Рязанської області. Очевидці також повідомили, що перед пожежею пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Зараз, за даними Telegram-каналу, теплоелектростанцію охоплено димом. За даними місцевих ЗМІ, причиною так званого "задимлення" на станції, стало порушення технологічного процесу.
Своєю чергою, у прес-службі МНС РФ по регіону повідомили Readovka, що відео із задимленням у районі Рязанської ДРЕС нібито було знято напередодні. Займання на самій електростанції нібито не було, а на кадрах "горить трава поруч із нею".
Що відомо про Рязанську ДРЕС
Рязанська ДРЕС (її ще називають "Новомичуринська ГРЕС") - теплова електрична станція в Новомичуринську Пронського району Рязанської області. Вона розташована в 80 км на південь від Рязані, на березі річки Проня.
Рязанська ДРЕС (росСМИ)
Рязанська ГРЕС, за даними відкритих джерел, займає шосту позицію в списку найпотужніших теплоелектростанцій РФ, в європейській частині Росії вона поступається тільки Костромській ГРЕС. У складі станції 7 енергоблоків.
Атаки на важливі об'єкти в Росії
Дрони постійно атакують важливі об'єкти в Росії, зокрема, задіяні у забезпеченні окупантів, які беруть участь у масштабному вторгненні в Україну, починаючи з лютого 2022 року.
Наприклад, лише з початку доби 28 серпня зафіксовано вже кілька таких атак. Так, за даними джерел РБК-Україна, Сили оборони вразили нафтобазу в Ростовській області, яка забезпечує окупантів. До того ж дрони атакували ємність для зберігання нафтопродуктів у Кіровській області РФ, а у Воронезькій області БПЛА здійснили наліт на склад із боєприпасами.
Як наслідок, за даними видання Business Insider, РФ змушена переглянути свою стратегію ППО через успішні удари Сил оборони України.
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