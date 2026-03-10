ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удар по "мозгу" ракет РФ. Зеленский заявил об атаке на стратегический завод в Брянске

18:52 10.03.2026 Вт
2 мин
Что именно производил завод, по которому ударили украинские воины?
aimg Иван Носальский
Удар по "мозгу" ракет РФ. Зеленский заявил об атаке на стратегический завод в Брянске Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинские защитники сегодня, 10 марта, нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Там производят важные для ракет компоненты.

Как передает РБК-Украина, об этом в ответ на вопросы журналистов заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил ему об успешной операции украинских воинов.

"Было поражение брянского завода. Этот завод производил системы управления всех видов ракет РФ. Могу поздравить наши Вооруженные силы, молодцы", - сказал Зеленский.

Более детальных подробностей президент не раскрыл.

Слухи об атаке

Такое заявление президент сделал после того, как в сети появились видео ракетных ударов по Брянску.

В Telegram-каналах утверждали, что целью атаки стал завод "Кремний", где россияне производят компоненты для противовоздушной обороны.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз писал о якобы ударе по мирным жителям. По его словам "есть погибшие и раненые".

Стоит заметить, что системы управления ракет отвечают за навигацию, наведение и автопилот. Без них ракета - это кусок металла со взрывчаткой и двигателем.

К слову, недавно украинские воины при помощи дальнобойных ракет SCALP и ATACMS ударили по месту запуска "Шахедов", которое россияне оборудовали возле Донецкого аэропорта.

После такой атаки на месте "прилетов" начался масштабный пожар и повторная детонация.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация Брянская область Война в Украине Ракетный удар Ракеты Александр Сырский
Новости
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко