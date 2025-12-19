ua en ru
Удар по мосту на Одещині: рух через Маяки тимчасово обмежили

Одеська область, П'ятниця 19 грудня 2025 13:53
Удар по мосту на Одещині: рух через Маяки тимчасово обмежили Водіїв попередили про обмеження руху через селище Маяки (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Одеській області Служба відновлення та розвитку інфраструктури обмежила рух транспорту через селище Маяки. Напередодні російський дрон влучив у місцевий міст.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.

Які ділянки закриті

  • Рух обмежено на автодорозі М-15 від дорожньої станції патрульної поліції "Два Стовпи" у напрямку Маяків.
  • Відведення транспорту здійснюється на М-16 у напрямку села Кучургани.
  • Перекрито з’їзд з М-05 Київ-Одеса (транспортна розв’язка до "Двох Стовпів").
  • Рух обмежено також від села Саф’яни (виїзд з Ізмаїла в напрямку Маяків).

Рекомендації водіям

Водіям радять враховувати ці обмеження при плануванні маршруту. Інформацію про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Обмеження руху через селище Маяки (скриншот)

Атака на міст під Маяками

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня росіяни дроном атакували міст біля селища Маяки під Одесою. Безпілотник влучив в автомобіль, в якому їхала жінка з дітьми. Внаслідок атаки жінка загинула, діти важко поранені.

В Одеській області обмежили рух до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема призупинено рух трасою "Одеса-Рені".

А в Молдові поблизу кордону встановили тимчасовий табір для українців, які не можуть повернутися додому через російську атаку на міст.

