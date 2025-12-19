Удар по мосту на Одещині: рух через Маяки тимчасово обмежили

В Одеській області Служба відновлення та розвитку інфраструктури обмежила рух транспорту через селище Маяки. Напередодні російський дрон влучив у місцевий міст.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram .

Водіям радять враховувати ці обмеження при плануванні маршруту. Інформацію про відновлення руху обіцяють повідомити додатково.

Атака на міст під Маяками

Нагадаємо, що ввечері 18 грудня росіяни дроном атакували міст біля селища Маяки під Одесою. Безпілотник влучив в автомобіль, в якому їхала жінка з дітьми. Внаслідок атаки жінка загинула, діти важко поранені.

В Одеській області обмежили рух до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема призупинено рух трасою "Одеса-Рені".

А в Молдові поблизу кордону встановили тимчасовий табір для українців, які не можуть повернутися додому через російську атаку на міст.