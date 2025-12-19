Удар по мосту в Одесской области: движение через Маяки временно ограничили

В Одесской области Служба восстановления и развития инфраструктуры ограничила движение транспорта через поселок Маяки. Накануне российский дрон попал в местный мост.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram .

Водителям советуют учитывать эти ограничения при планировании маршрута. Информацию о возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Атака на мост под Маяками

Напомним, что вечером 18 декабря россияне дроном атаковали мост возле села Маяки под Одессой. Беспилотник попал в автомобиль, в котором ехала женщина с детьми. В результате атаки женщина погибла, дети тяжело ранены.

В Одесской области ограничили движение к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".

А в Молдове вблизи границы установили временный лагерь для украинцев, которые не могут вернуться домой из-за российской атаки на мост.