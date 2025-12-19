ua en ru
Удар по мосту в Одесской области: движение через Маяки временно ограничили

Одесская область, Пятница 19 декабря 2025 13:53
UA EN RU
Удар по мосту в Одесской области: движение через Маяки временно ограничили Водителей предупредили об ограничении движения через поселок Маяки (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Одесской области Служба восстановления и развития инфраструктуры ограничила движение транспорта через поселок Маяки. Накануне российский дрон попал в местный мост.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Какие участки закрыты

  • Движение ограничено на автодороге М-15 от дорожной станции патрульной полиции "Два Столба" в направлении Маяков.
  • Отвод транспорта осуществляется на М-16 в направлении села Кучурганы.
  • Перекрыт съезд с М-05 Киев-Одесса (транспортная развязка до "Двух Столбов").
  • Движение ограничено также от села Сафьяны (выезд из Измаила в направлении Маяков).

Рекомендации водителям

Водителям советуют учитывать эти ограничения при планировании маршрута. Информацию о возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

Ограничения движения через поселок Маяки (скриншот)

Атака на мост под Маяками

Напомним, что вечером 18 декабря россияне дроном атаковали мост возле села Маяки под Одессой. Беспилотник попал в автомобиль, в котором ехала женщина с детьми. В результате атаки женщина погибла, дети тяжело ранены.

В Одесской области ограничили движение к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности приостановлено движение по трассе "Одесса-Рени".

А в Молдове вблизи границы установили временный лагерь для украинцев, которые не могут вернуться домой из-за российской атаки на мост.

Одесса Ограничение движения Атака дронов
