У Молдові на кордоні відкрили табір для українців після удару по мосту через Дністер
У Молдові біля кордону розгорнули тимчасовий табір для громадян України, які поки не можуть повернутися додому. Причиною стала атака російських дронів, після якої залишається закритим міст на трасі Одеса - Рені.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ у Facebook.
Мобільний табір у Паланці
Для гарантування безпеки людей Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Молдови (IGSU) спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розгорнула мобільний табір у місті Паланка.
Він призначений для громадян, які змушені чекати на відновлення перетину кордону на виїзді до України через пункти пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора-Старокозання".
У притулку людям надають базову допомогу, зокрема їжу та гарячі напої.
Родинам із дітьми радять скористатися житлом
Як зазначають у службах, сім’ям з дітьми рекомендовано тимчасово розміщуватися у спеціально облаштованих приміщеннях зі спальними місцями - до моменту з’ясування безпекової ситуації та відновлення руху.
Чому закрили пункти пропуску
Роботу пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора-Старокозання" було призупинено після атаки дронів.
За наявною інформацією, близько 16:00 безпілотники з вибуховими зарядами вразили міст через річку Дністер, який розташований за межами населеного пункту Маяки-Удобне на території України.
Табір для українських біженців у молдавському місті Паланка (скриншот)
Атака на міст під Одесою
Нагадаємо, що ввечері 18 грудня російські окупанти атакували дроном міст біля села Маяки під Одесою. Безпілотник влучив по автомобілю, в якому їхала жінка з дітьми. Внаслідок цього жінка загинула, діти отримали важкі поранення.
Після російської авіаційної атаки в Одеській області обмежили рух до окремих пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Зокрема призупинено рух трасою "Одеса-Рені".
Додамо також, що Одеська область останнім часом сильно потерпає через теракти РФ. Так, 17 грудня окупанти завдали по Одеській області дві хвилі ударів. Унаслідок терактів було пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури.
А в ніч на 13 грудня окупанти завдали серії ударів по енергетиці регіону. Через масштабні пошкодження майже весь регіон залишився без світла, особливо важка ситуація склалася у місті Арциз в Одеській області - там електроенергії може не бути до 26 грудня.