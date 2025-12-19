У Молдові на кордоні відкрили табір для українців після удару по мосту через Дністер

У Молдові біля кордону розгорнули тимчасовий табір для громадян України, які поки не можуть повернутися додому. Причиною стала атака російських дронів, після якої залишається закритим міст на трасі Одеса - Рені.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Генеральної інспекції з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ у Facebook .

Мобільний табір у Паланці

Для гарантування безпеки людей Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Молдови (IGSU) спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) розгорнула мобільний табір у місті Паланка.

Він призначений для громадян, які змушені чекати на відновлення перетину кордону на виїзді до України через пункти пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора-Старокозання".

У притулку людям надають базову допомогу, зокрема їжу та гарячі напої.

Родинам із дітьми радять скористатися житлом

Як зазначають у службах, сім’ям з дітьми рекомендовано тимчасово розміщуватися у спеціально облаштованих приміщеннях зі спальними місцями - до моменту з’ясування безпекової ситуації та відновлення руху.

Чому закрили пункти пропуску

Роботу пунктів пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" та "Тудора-Старокозання" було призупинено після атаки дронів.

За наявною інформацією, близько 16:00 безпілотники з вибуховими зарядами вразили міст через річку Дністер, який розташований за межами населеного пункту Маяки-Удобне на території України.

Табір для українських біженців у молдавському місті Паланка (скриншот)