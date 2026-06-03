Удар по корвету "Бойкий": почему этот корабль был важен для РФ
Поражение корвета "Бойкий" снижает боевые возможности российского флота и демонстрирует способность Украины бить по военным объектам страны-оккупанта даже на значительном расстоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем в соцсетях.
Что за корвет
"Бойкий" - боевой корабль Балтийского флота РФ, построенный в 2011 году, принят в состав флота с 2013-го. Он относится к проекту 20380 и является носителем управляемого ракетного вооружения.
Судно использовалось для действий вблизи границ НАТО и сопровождения танкеров теневого нефтяного флота России. С февраля 2026 года корвет стоял на плановом ремонте.
Как произошел удар
3 июня 2026 года операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем поразили "Бойкий" в сухом доке имени Велещинского в Кронштадте, Санкт-Петербург.
Расстояние от Украины до цели - около 1100 километров.
Почему это важно
Удар по "Бойкому" ослабляет морской потенциал РФ на Балтике. Корвет был активной боевой единицей, которая работала в интересах российского флота.
Силы беспилотных систем продолжают поражать:
- носители ракетного вооружения;
- объекты военно-морской инфраструктуры;
- пункты управления;
- логистические узлы.
Как сообщало РБК-Украина, в тот же день украинские дроны атаковали корабли и объекты портовой инфраструктуры в Кронштадте. Удары подтвердил Генеральный штаб ВСУ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ночные удары по Петербургу, Кронштадту и Тамбову. По его словам, к операции привлекли подразделения СБУ, ССО, ГУР и Государственной пограничной службы.