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Українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії

Україна, Четвер 12 вересня 2024 17:21
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Українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії Фото: пілоти почали проходити підготовку на F-16 (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Винищувачів F-16 в українському небі стане більше. Група українських пілотів вже почала проходити підготовку в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

"Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема - посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів", - повідомив міністр.

Умєров повідомив, що незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot.

"F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії. Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО", - наголосив він.

Нагадаємо, що в липні цього року європейський навчальний центр F-16 у Румунії підготував першу групу пілотів.

Зауважимо також, що ще минулого місяця в мережі з'явилась інформація, що українські пілоти нібито вже проходять навчання на винищувачах F-16 на території Румунії. Однак у Міністерстві оборони країни тоді заявили, що це фейк.

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