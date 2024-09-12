Українські пілоти почали проходити підготовку на F-16 в Румунії

Винищувачів F-16 в українському небі стане більше. Група українських пілотів вже почала проходити підготовку в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова.

" F-16 в українському небі теж стане більше : група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії. Подякував румунському колезі, народу та уряду його країни за підтримку і зміцнення нашої ППО", - наголосив він.

"Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема - посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів", - повідомив міністр.

Нагадаємо, що в липні цього року європейський навчальний центр F-16 у Румунії підготував першу групу пілотів.

Зауважимо також, що ще минулого місяця в мережі з'явилась інформація, що українські пілоти нібито вже проходять навчання на винищувачах F-16 на території Румунії. Однак у Міністерстві оборони країни тоді заявили, що це фейк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.