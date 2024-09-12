Втрати РФ складають понад 630 000 військових, 18 000 артсистем та 15 000 дронів, - Генштаб
Фото: українські військові (Getty Images)
За добу з 11 на 12 вересня втрати РФ склали 1270 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни в Україні, ворог втратив 630 200 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ в Telegram.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 630 200 (+1270) осіб;
- танків - 8653 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 16 955 (+17) од.;
- артилерійських систем - 18 009 (+73) од.;
- РСЗВ - 1184 (+2) од.;
- засоби ППО - 945 (+2) од.;
- літаків - 369 (+1) од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 033 (+43) од.;
- крилатих ракет - 2591 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24 481 (+93) од.;
- спеціальної техніки - 3061 (+2) од.
Нагадаємо, що 11 вересня станом на 22:00 на фронті протягом доби зафіксували 93 бойових зіткнень. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському та Курахівському напрямках.
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