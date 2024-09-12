Втрати РФ складають понад 630 000 військових, 18 000 артсистем та 15 000 дронів, - Генштаб

За добу з 11 на 12 вересня втрати РФ склали 1270 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни в Україні, ворог втратив 630 200 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ в Telegram.

Нагадаємо, що 11 вересня станом на 22:00 на фронті протягом доби зафіксували 93 бойових зіткнень. Найгарячіше, як і раніше, на Покровському та Курахівському напрямках.

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