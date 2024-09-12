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Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ

Суми, Четвер 12 вересня 2024 08:45
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Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ Фото: наслідки обстрілу Конотопу 12 вересня (t.me/police_su_region)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 12 вересня росіяни масовано атакували Конотоп, вже 14 людей поранені. З'явились фото наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську облпрокуратуру.

"Станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в ніч з 11 на 12 вересня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував, за попередніми даними, БПЛА типу "Шахед" обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури м. Конотоп Сумської області.

Наслідки обстрілу Конотопа 12 вересня (t.me/police_su_region, Сумська облпрокуратура)

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атака РФ на Конотоп

У ніч із 11 на 12 вересня російська армія масовано атакувала Конотоп Сумської області. У місті зафіксовано кілька "прильотів", повідомлялося про постраждалих.

Також через обстріл у Конотопі склалася критична ситуація зі світлом. Спочатку через обстріл у місті взагалі зникло світло.Вода подаватиметься за графіком.

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