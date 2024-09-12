Обстріл Конотопу: кількість постраждалих зросла, фото наслідків атаки РФ

В ніч на 12 вересня росіяни масовано атакували Конотоп, вже 14 людей поранені. З'явились фото наслідків обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську облпрокуратуру .

"Станом на 8 ранку за медичною допомогою звернулись 14 цивільних осіб, пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, 3 автомобілі, гаражний кооператив, магазин, банківська установа", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в ніч з 11 на 12 вересня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог атакував, за попередніми даними, БПЛА типу "Шахед" обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури м. Конотоп Сумської області.

Наслідки обстрілу Конотопа 12 вересня (t.me/police_su_region, Сумська облпрокуратура)

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).