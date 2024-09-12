Україна різко розкритикувала Північну Корею за пуски балістичних ракет

Україна різко засуджує пуски Північною Кореєю балістичних ракет. Такі дії є загрозою миру та стабільності у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

"Чергова провокація Пхеньяна є прямою загрозою миру та стабільності на Корейському півострові та у світі. Північна Корея продовжує одвертий курс на дестабілізацію, складовою якого є також надання у порушення міжнародних санкційних режимів військової допомоги державі-агресору Росії", - йдеться у заяві.

МЗС наголошує, що дії КНДР порушують норми міжнародного права та несуть серйозну загрозу ескалації.

Україна закликає світ забезпечити санкційний тиск на Північну Корею. Як зазначає МЗС, це дозволить запобігти подальшому розвитку ракетних програм КНДР та примусить Пхеньян відмовити від агресивних дій.

Міністерство також повідомило, що під час 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Україна звернеться з відозвою до світової спільноти посилити політику стримування КНДР.