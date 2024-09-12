В Росії стверджують про атаку дронів на аеродром "Оленья": що відомо

В Мурманській області Російської Федерації (РФ) другу добу підряд жаліються на атаку дронів. Нібито, пару безпілотних літальних апаратів (БпЛА) було збито біля аеродрому "Оленья".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Через атаку дронів у двох аеропортах Мурманської області ("Мурмаші" та "Хібіни") було введено план "Килим".

Зокрема, нібито, два дрони було збито за 7 кілометрів від аеродрому "Оленя" в Оленегорську.

Фото: Оленегорськ (Google maps)

Варто додати, що вчора, 11 вересня, росіяни вже жалілись на атаку дронів у Мурманській області. БпЛА були виявлені в районі Сєвєроморська, де розташована головна військово-морська база Північного флоту РФ.

Зокрема було зачинено два аеропорти - Мурманська й Апатитів.

Атаки на аеродром "Оленья"

В кінці липня джерела РБК-Україна розповіли про атаку БпЛА на нафтопереробний завод і три російські військові аеродроми. Через деякий час Головне управління розвідки (ГУР) Міністерств оборони України офіційно підтвердило цю інформацію. Також в розвідці розповіли, що внаслідок удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.